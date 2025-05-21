Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 97.45 - 98.45

На Иссык-Куле пройдет Всемирный фестиваль традиционной культуры и музыки

212  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 1 по 3 августа 2025 года в Иссык-Кульской области в рамках Всемирного фестиваля традиционной культуры и музыки "Рух санат" состоится международный конкурс среди индивидуальных исполнителей и творческих коллективов, представляющих профессиональное музыкальное искусство устной традиции (вокально-инструментальное направление). Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

К участию в конкурсе допускаются профессиональные музыканты в возрасте от 18 лет. Участники творческих коллективов (групп) не могут одновременно участвовать в конкурсе индивидуальных исполнителей.

Также в рамках фестиваля пройдет международный конгресс на тему "Традиционная культура и искусство: вопросы сохранения и развития". В ходе конгресса будут представлены доклады, посвящённые признанию и популяризации профессионального музыкального искусства устной традиции народов мира, укреплению дружбы между этносами через традиционную культуру, развитию туризма, а также созданию платформы для научных исследований и проектов в области традиционного искусства, включая этномузыку.

Во время фестиваля будет организована маркет-площадка, где на выставке будут представлены изделия народных ремесленников, работы мастеров по изготовлению музыкальных инструментов, музыкальные студии и технологии, а также музыкальные традиции разных стран.

Фестиваль учрежден Министерством культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики и Общественным фондом "Кыргыздын салттуу музыкасы" ("Традиционная музыка кыргызов").


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446138
Теги:
Иссык-Кульская область, музыка, фестиваль, Кыргызстан, Министерство культуры и туризма
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  