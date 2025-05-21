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Женская сборная Кыргызстана готовится к отборочному этапу Кубка Азии 2026

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- Самуэль Деди Ирие
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С 29 июня по 6 июля 2025 года национальная женская сборная Кыргызстана по футболу проведет важные матчи в отборочном раунде Кубка Азии - 2026. Команда оказалась в группе "C", где встретится с соперницами из Индонезии, Китайского Тайбэя и Пакистана.

Все матчи группы пройдут на стадионе "Спорт Центр Келапа Дуа" в городе Тангеран (Индонезия). Победители восьми групп по итогам первого раунда выйдут в финальную стадию турнира, которая состоится с 1 по 21 марта 2026 года в Австралии. Там сыграют 12 сильнейших сборных континента.

Женская сборная Кыргызстана готова к борьбе за место на главном континентальном турнире и рассчитывает показать достойную игру на международной арене. Следите за новостями и поддерживайте наших девушек в этом важном отборочном этапе!


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URL: https://www.vb.kg/446139
Теги:
кубок, футбол, Кыргызстан, женщины
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