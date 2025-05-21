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В Бишкеке задержан мужчина, пытавшийся дать взятку милиционеру

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- Назгул Калмамбетова
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В Бишкеке сотрудники милиции задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в попытке дачи взятки сотруднику правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 19 мая в адрес руководства поступил письменный рапорт от сотрудника милиции, в котором указано, что в ходе выполнения следственного поручения по материалам доследственной проверки, касающейся контрабандной поставки горюче-смазочных материалов (ГСМ), был доставлен гражданин Т.П. 1985 года рождения.

Мужчина попытался передать денежные средства сотруднику за содействие в принятии положительного решения и избежание уголовной ответственности. При передаче взятки в размере 20 тысяч сомов в служебном кабинете он был задержан с поличным.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 345 Уголовного кодекса КР ("Дача взятки"). Подозреваемый водворён в ИВС.

В настоящее время следователи продолжают оперативно-розыскные мероприятия с целью установления всех лиц, причастных к незаконной поставке ГСМ путём контрабанды. Расследование продолжается.

ГУВД города Бишкек напоминает гражданам, что попытка подкупа должностного лица является уголовным преступлением и карается лишением свободы сроком до 5 лет. Кроме того, граждан, ставших свидетелями вымогательства со стороны сотрудников милиции, просят сообщать об этом по телефонам: 0550 102 789, 0507 288 277.


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URL: https://www.vb.kg/446141
Теги:
ГСМ, задержание, взятка, Бишкек, милиция
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