Месси под огнём критики за конфликты с судьями в МЛС

Форвард "Интер Майами" Лионель Месси в этом сезоне МЛС привлекает внимание не только своей игрой, но и агрессивным поведением в адрес судей. Несмотря на 5 голов и 2 голевые передачи в 10 матчах лиги, растущее недовольство аргентинца уже вылилось в несколько громких инцидентов.

Наиболее обсуждаемым стал эпизод в матче-открытии сезона, когда Месси получил жёлтую карточку после словесной перепалки с арбитром. Позже он шокировал зрителей, схватив за шею помощника тренера "Нью-Йорк Сити" Мехди Балуши.

Многие представители СМИ и бывшие футболисты, включая легенду сборной США Алекси Лаласа, призвали лигу к более жёстким мерам. Однако пока реакция МЛС ограничилась только скрытым штрафом.

На фоне повышенного внимания к лиге, вызванного приездом главной звезды мирового футбола, МЛС предстоит непростая задача - сохранить дисциплину и стандарты поведения, не потеряв при этом блеск и интерес к турниру.