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В Бишкеке стартовал 2-й модуль программы АФК по футбольному менеджменту

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- Самуэль Деди Ирие
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В офисе Кыргызского футбольного союза (КФС) стартовал второй модуль образовательной программы ACFAM (AFC Certificate in Football Administration and Management), реализуемой совместно с Академическим центром образования Азиатской футбольной конфедерации (АФК).

Примечательно, что Кыргызстан стал первой страной среди 47 членов АФК, где эта программа проводится. Первый модуль состоялся с 14 по 17 апреля текущего года.

Главная цель ACFAM - повышение квалификации специалистов, работающих в сфере футбольного администрирования и управления. В программе участвуют 33 специалиста из региональных ассоциаций, футбольных клубов, академий, лиг и других футбольных структур Кыргызстана.

Курс рассчитан на шесть месяцев и включает 12 модулей, проходящих в гибридном формате - как онлайн, так и офлайн. Такой подход позволяет обеспечить максимальную гибкость и высокое качество обучения. Каждый модуль включает в себя интерактивные дискуссии и практические упражнения, направленные на применение полученных знаний в реальной работе.

Среди тем, охватываемых программой:

- структура мирового футбола,

- стратегическое и операционное управление,

- управление человеческими ресурсами,

- финансовый менеджмент,

- источники дохода,

- спортивное право,

- корпоративная социальная ответственность и защита детей,

- СМИ и коммуникации,

- организация мероприятий,

- социальная и экологическая устойчивость,

- основы лидерства.

Эта комплексная инициатива направлена на развитие потенциала футбольной администрации Кыргызстана и способствует профессиональному росту ключевых участников отрасли. Окончание программы запланировано на начало октября 2025 года.


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URL: https://www.vb.kg/446144
Теги:
футбол, Кыргызстан
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