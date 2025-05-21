В Бишкеке стартовал 2-й модуль программы АФК по футбольному менеджменту

В офисе Кыргызского футбольного союза (КФС) стартовал второй модуль образовательной программы ACFAM (AFC Certificate in Football Administration and Management), реализуемой совместно с Академическим центром образования Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Примечательно, что Кыргызстан стал первой страной среди 47 членов АФК, где эта программа проводится. Первый модуль состоялся с 14 по 17 апреля текущего года.
Главная цель ACFAM - повышение квалификации специалистов, работающих в сфере футбольного администрирования и управления. В программе участвуют 33 специалиста из региональных ассоциаций, футбольных клубов, академий, лиг и других футбольных структур Кыргызстана.
Курс рассчитан на шесть месяцев и включает 12 модулей, проходящих в гибридном формате - как онлайн, так и офлайн. Такой подход позволяет обеспечить максимальную гибкость и высокое качество обучения. Каждый модуль включает в себя интерактивные дискуссии и практические упражнения, направленные на применение полученных знаний в реальной работе.
Среди тем, охватываемых программой:
- структура мирового футбола,
- стратегическое и операционное управление,
- управление человеческими ресурсами,
- финансовый менеджмент,
- источники дохода,
- спортивное право,
- корпоративная социальная ответственность и защита детей,
- СМИ и коммуникации,
- организация мероприятий,
- социальная и экологическая устойчивость,
- основы лидерства.
Эта комплексная инициатива направлена на развитие потенциала футбольной администрации Кыргызстана и способствует профессиональному росту ключевых участников отрасли. Окончание программы запланировано на начало октября 2025 года.