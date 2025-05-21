Кыргызские лучники завоевали бронзу на турнире в Ташкенте

Сборная Кыргызстана по стрельбе из лука успешно выступила на III международном турнире "Алпомыш и Барчынай", который прошёл в Ташкенте и собрал более 100 участников из восьми стран.
По информации Федерации стрельбы из лука Кыргызстана, наши спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и сплочённость в командных состязаниях.
В результате женская и мужская сборные Кыргызстана завоевали бронзовые медали в командных соревнованиях.
Состав женской команды (бронза):
Канатбек кызы Диана
Асель Шарбекова
Динар Бекбалиева
Состав мужской команды (бронза):
Улукбек Курсаналиев
Эмир Машев
Алманбет уулу Мухаммад-Ислам
Главный тренер сборной - Кылычбек Нурманбетов.