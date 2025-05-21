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Кыргызские лучники завоевали бронзу на турнире в Ташкенте

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана по стрельбе из лука успешно выступила на III международном турнире "Алпомыш и Барчынай", который прошёл в Ташкенте и собрал более 100 участников из восьми стран.

По информации Федерации стрельбы из лука Кыргызстана, наши спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и сплочённость в командных состязаниях.

В результате женская и мужская сборные Кыргызстана завоевали бронзовые медали в командных соревнованиях.

Состав женской команды (бронза):

Канатбек кызы Диана

Асель Шарбекова

Динар Бекбалиева

Состав мужской команды (бронза):

Улукбек Курсаналиев

Эмир Машев

Алманбет уулу Мухаммад-Ислам

Главный тренер сборной - Кылычбек Нурманбетов.


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URL: https://www.vb.kg/446147
Теги:
стрельба, Кыргызстан
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