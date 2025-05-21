Надира Нарматова предложила девушкам выбирать женихов по военному билету

В Жогорку Кенеше вновь прозвучала инициатива, вызвавшая жаркие споры в обществе. На этот раз отличилась депутат Надира Нарматова. По ее мнению, девушкам не стоит выходить замуж за мужчин, не прошедших службу в армии.

- Если парень не служил, значит, не умеет защищать родину. Как он тогда будет защищать свою семью? У таких мягкий характер, нет дисциплины и ответственности. Вот почему у нас так много разводов и брошенных детей, - заявила парламентарий с трибуны ЖК.

Службу в армии депутат назвала не просто патриотическим долгом, а своеобразной школой жизни, через которую, по ее словам, должен пройти каждый мужчина, прежде чем строить семью.

Реакция в обществе оказалась неоднозначной. Одни поддержали Нарматову, напомнив, что армия действительно закаляет характер. Другие усмотрели в ее словах стереотипы и дискриминацию - ведь служба в армии не является универсальным мерилом зрелости и ответственности. Да и способность быть хорошим мужем и отцом, как считают многие, не всегда зависит от наличия военного билета.

Тем временем в социальных сетях уже появились шутки: мол, скоро при подаче заявления в ЗАГС будут просить не только паспорт, но и справку из военкомата.