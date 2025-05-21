В Жогорку Кенеше поддержали поправки о применении государственного языка

21 мая депутаты Жогорку Кенеша в первом чтении одобрили пакет поправок в ряд конституционных законов, касающихся применения государственного языка.

Законопроект предлагает изменения в семь основополагающих актов, в том числе:

- о выборах президента и депутатов парламента,

- о прокуратуре,

- о Кабинете министров,

- о Конституционном суде,

- о Верховном суде и местных судах,

- о Национальном банке,

- а также в закон "О государственном языке".

Согласно документу, для госслужащих вводятся требования по владению кыргызским языком на определенном уровне. Предусмотрены новшества и в сфере образования - переходные экзамены с обязательным использованием госязыка, а также нормы, касающиеся рекламы и медийного контента.

Авторы инициативы подчеркивают, что цель предлагаемых изменений - обеспечить полноценное функционирование кыргызского языка в государственных и общественных институтах.