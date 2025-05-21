В Жогорку Кенеше поддержали поправки о применении государственного языка

21 мая депутаты Жогорку Кенеша в первом чтении одобрили пакет поправок в ряд конституционных законов, касающихся применения государственного языка.
Законопроект предлагает изменения в семь основополагающих актов, в том числе:
- о выборах президента и депутатов парламента,
- о прокуратуре,
- о Кабинете министров,
- о Конституционном суде,
- о Верховном суде и местных судах,
- о Национальном банке,
- а также в закон "О государственном языке".
Согласно документу, для госслужащих вводятся требования по владению кыргызским языком на определенном уровне. Предусмотрены новшества и в сфере образования - переходные экзамены с обязательным использованием госязыка, а также нормы, касающиеся рекламы и медийного контента.
Авторы инициативы подчеркивают, что цель предлагаемых изменений - обеспечить полноценное функционирование кыргызского языка в государственных и общественных институтах.