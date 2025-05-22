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"Чтобы влюбиться в родной язык - нужно создать для этого условия"

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- Светлана Лаптева
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В редакцию VB.KG обратился житель Бишкека, аксакал, которому 72 года. Он рассказал, почему сегодня особенно важно не навязывать, а прививать любовь к кыргызскому языку - с уважением, пониманием и верой в новое поколение.

- Я сам из далёкого горного села. Когда приехал в Бишкек поступать в автодорожный техникум, не знал ни слова по-русски. Чтобы понимать язык, пошёл работать в студенческую столовую. Потом была армия в Уссурийске, затем - автомобильный институт в Москве. Жизнь была большая: и по профессии работал, и по всей стране мотался. И русский, и кыргызский мне всегда помогали.

Сейчас я на пенсии, и моя главная ответственность - внуки. Я, как гражданин Кыргызстана, хочу, чтобы они знали родной язык. Поэтому определил их в школу с кыргызским языком обучения. Считал, что дело сделано. Но каждый день привожу и встречаю их у ворот школы. И вижу, как они, выйдя с уроков, тут же переходят на русский язык.

Спросил однажды внука: "Почему не говорите на кыргызском?" Он растерялся, подумал и сказал: "Наверное, так удобно". А потом показал мне свои любимые ролики - на корейском, японском, немецком, русском. Он сказал: "Сейчас одного или двух языков мало, мир стал другим". И я, признаться, задумался.

Дети сегодня живут в совершенно ином мире. Они легко заказывают какие-то мелочи с другого конца света, переписываются на разных языках, играют, учатся, общаются. Может, нам стоит не бороться с этим, а наоборот - учиться у них? Искать пути, как сделать изучение кыргызского и других языков интересным, живым, современным. Через игры, мультфильмы, мобильные приложения, те же рилсы, которые они обожают. Это и есть путь к успеху.

Я боюсь, что моих внуков или их друзей могут "задавить" строгими правилами. Им начнут диктовать, на каком языке говорить. А ведь язык - это не приказ, это любовь и чувство. Я сам учил язык, читая книги. А теперь спросите - где в городе места, где дети могут с удовольствием читать кыргызских писателей? Приезжают иностранцы, чтобы узнать больше об Айтматове, а у нас дети порой не читают его совсем.

Чтобы влюбиться в родной язык - нужно создать для этого условия. Это и книги, и мультфильмы, и площадки для общения, и уважение к детскому выбору. Давление не помогает. Надо мыслить креативно и позитивно, как говорят мои внуки. Тогда всё получится, - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/446156
Теги:
закон, кыргызский язык, Бишкек, Кыргызстан
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