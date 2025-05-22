В Россию с 30 июня 2025 можно въехать после регистрации на "Госуслуги RuID"

Правовой центр "Наше право" уточнил алгоритм заполнения документов для въезда на территорию Российской Федерации с 30 июня 2025 года для граждан Кыргызстана и других стран.

"В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 ноября 2024 года,

30 июня 2025 года иностранцы,в том числе и граждане Кыргызстана, въезжающие в Россию в рамках безвизового режима, должны будут заранее зарегистрироваться в приложении "Госуслуги RuID" и получить цифровой код для прохождения пограничного контроля.

Порядок действий будет следующим:

➖ Зарегистрироваться в мобильном приложении "Госуслуги RuID" и создать личный кабинет

➖ Загрузить фотографию и персональные данные

➖ Не позднее 72 часов до планируемого въезда заполнить заявление о въезде и предполагаемых сроках пребывания в России

➖ Предъявить полученный QR-код на пограничном контроле

В экстренных случаях (например, экстренного лечения , тяжелой болезни или смерть родственника) регистрацию можно пройти за 4 часа до прибытия.

От регистрации освобождаются граждане Беларуси, дети до 6 лет, а также обладатели визы, вида на жительство или разрешения на временное проживание. Для детей в возрасте 6−18 лет заявление подает родитель или опекун.

Отмечается, что, по информации компетентных органов РФ, законодательством Российской Федерации не предусмотрено оснований для отказа в пересечении государственной границы России иностранным гражданином в случае, если такое заявление им не было заполнено.

При этом решение о въезде в Российскую Федерацию иностранного гражданина будет приниматься непосредственно в пункте пропуска через государственную границу РФ."