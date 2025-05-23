Новый алгоритм оформления сим-карты на территории России для граждан КР

Правовой центр "Наше право " подготовил новый алгоритм оформления сим-карт во время пребывания на территории России для граждан Кыргызстана.

"В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2024 года № 303-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", с 1 января 2025 года иностранные граждане и лица без гражданства смогут оформить сим-карту только при личном посещении офиса оператора связи.

Согласно новым правилам, для заключения договора потребуется СНИЛС, учетная запись "Госуслуг" и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе (ЕБС). Для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука).

Изменения не касаются россиян. Речь идет только об иностранных гражданах и лицах без гражданства.

Законодательным актом также предусмотрено ограничение количества номеров. Так, один человек сможет зарегистрировать на себя не более 10 сим-карт, включая корпоративные.

Для тех иностранцев, у кого уже есть сим-карты необходимо до 1 июля 2025 года подтвердить личность в салоне связи, предоставив СНИЛС, IMEI, данные госуслуг и биометрию.

Если на иностранного гражданина уже оформлено более 10 сим-карт, лишние договоры необходимо будет расторгнуть, чтобы иметь возможность пользоваться мобильной связью. Если этого не сделать, с 1 июля 2025 года оказание услуг по всем номерам будет приостановлено.

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