Погода
$ 87.34 - 87.79
€ 97.45 - 98.45

Новый алгоритм оформления сим-карты на территории России для граждан КР

160  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Правовой центр "Наше право " подготовил новый алгоритм оформления сим-карт во время пребывания на территории России для граждан Кыргызстана.

"В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2024 года № 303-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", с 1 января 2025 года иностранные граждане и лица без гражданства смогут оформить сим-карту только при личном посещении офиса оператора связи.

Согласно новым правилам, для заключения договора потребуется СНИЛС, учетная запись "Госуслуг" и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе (ЕБС). Для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука).

Изменения не касаются россиян. Речь идет только об иностранных гражданах и лицах без гражданства.

Законодательным актом также предусмотрено ограничение количества номеров. Так, один человек сможет зарегистрировать на себя не более 10 сим-карт, включая корпоративные.

Для тех иностранцев, у кого уже есть сим-карты необходимо до 1 июля 2025 года подтвердить личность в салоне связи, предоставив СНИЛС, IMEI, данные госуслуг и биометрию.

Если на иностранного гражданина уже оформлено более 10 сим-карт, лишние договоры необходимо будет расторгнуть, чтобы иметь возможность пользоваться мобильной связью. Если этого не сделать, с 1 июля 2025 года оказание услуг по всем номерам будет приостановлено.

Более подробную информацию можно скачать по ссылке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446160
Теги:
Россия, Кыргызстан, сотовая связь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  