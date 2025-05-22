Медеткан Шеримкулов: Все самое важное в жизни связано с женщинами-матерями

В Инновационном центре в Бишкеке поздравили женщин-матерей Кыргызстана с замечательным и светлым праздником – Днем матери.

- Не случайно, что именно в мае, теплом и солнечном месяце, отмечается этот праздник. Даже природа дарит им свою красоту и нежность. Но говорить мамам добрые слова надо не только в этом месяце и уж точно не один день в году, а каждый день. Посмотрите на сияющие лица женщин! Для них так важно внимание, особенно нас, детей. Нас у мамы трое, у всех уже свои семьи, но мама была и остается для нас опорой. Она всегда в курсе событий, за всех переживает, радуется победам. Любовь и забота всех матерей, считаю, безграничны, - сказал vb.kg Бахтияр, который пришел вместе с матерью на этот праздник.

- Они поддерживают детей в сложные моменты и дают самые бесценные в жизни советы, независимо от возраста сыновей и дочерей. Мама – это центр семьи, хранитель семейного очага и тепла. Сегодняшний день – лишь одна из многих возможностей выразить безграничную признательность и глубокое почтение женщинам-матерям. При каждом удобном случае благодарите своих матерей, пользуйтесь каждым моментом, чтобы обнять их, и всегда говорите такое и простое, и важное слово: "Люблю", - сказала известная поэтесса Кыргызстана Дария Кайбылдаева, которая тоже мама замечательных сыновей. – И хочу процитировать слова знаменитого мыслителя эпохи Просвещения Жана-Жака Руссо, утверждавшего, что "женщина по-настоящему счастлива, когда у нее два имени: одно - "Любимая", а второе - "Мама".

И, безусловно, вся наша жизнь абсолютно точно объединяет эти два самых прекрасных имени, поскольку более радостного и счастливого события для женщины, чем появление на свет ребенка, невозможно даже представить.

По мнению видного политического и государственного деятеля, экс-председателя Верховного Совета Кыргызстана Медеткана Шеримкулова, все самое важное и основополагающее в жизни связано с женщинами-матерями. Именно они закладывают в детей основы понимания окружающего мира, формируют их представления о счастье и смысле жизни, и, в конечном итоге, определяют те дороги, по которым они идут на протяжении всей своей жизни.

- В этот особенный день мы все - мужья, дети, государство выражаем нашу благодарность и уважение каждой женщине-матери. Ваши неисчерпаемая забота, бесконечная любовь и невероятная сила духа являются фундаментом, на котором строится и поддерживается благополучие каждой семьи, всего общества. От всего сердца желаю вам безграничного счастья, здоровья и благополучия. Пусть каждый день наполняется радостью от любви и заботы ваших детей", - отметил Медеткан Шеримкулов.

И, конечно, эта душевная, теплая встреча не обошлась без праздничной церемонии награждения лучших на свете мам. И по традиции награждал их Медеткан Шеримкулович.

Герой Кыргызстана, известный в мире нейрохирург, академик Миталип Мамытов подчеркнул, что с первых минут жизни мамы всегда рядом: защищают от невзгод, помогают, поддерживают, верят в своих детей.

- Я всегда восхищался и восхищаюсь их вере в своих детей и любви к ним, и хотел бы выразить особое уважение и слова благодарности за самоотверженность многодетным мамам. Спасибо за ваш ежедневный труд. Пусть дети дарят вам радость и как можно больше поводов для гордости! Здоровья вам и любви. Многое зависит от семейных ценностей, воспитания и установок, которые даете вы. Важно сохранить это бесценное наследие и передать его вашим детям, - сказал Миталип Мамытович, которому женщины долго аплодировали за такое искреннее поздравление.

И, конечно, состоялся праздничный концерт, звучали песни, стихи для любимых мам, каждая из них, согласно истине, может заменить ребенку всех, но никто и никогда не заменит ему маму.