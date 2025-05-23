В мире наблюдается резкое снижение количества меда

Каждый год со всего мира приходят сообщения о массовой гибели пчел. В 2000 году в России пчелиных семей насчитывалось 3,4 миллиона, а в 2021-м количество сократилось до 2,8 миллиона. Такая же ситуация фиксировалась в Италии, Китае, Соединенных Штатах и Великобритании. По сведениям Министерства сельского хозяйства США, за последние 10 лет сократилось в среднем на 225 граммов меда на одну колонию пчел.

По словам ученых, способность насекомых производить продукт снижается под воздействием разных факторов - резкого увеличения использования гербицидов, падения продуктивности почвы и превращения богатых цветами земель в сельскохозяйственные угодья, на которых выращивается одна зерновая культура.

Однако самая главная причина - изменение климата. Так, недавно президент Межрегионального союза пчеловодов Александр Кукс сообщил о том, что в центральных регионах России пчелы вышли из спячки из-за ранней весенней погоды, однако потом погибли из-за внезапных заморозков.

Ранее ученые предсказали катастрофические последствия стремительного таяния мировых ледяных щитов.

Источник: pogoda.mail.ru