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Роналду вызван в сборную Португалии на матч с Германией

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- Самуэль Деди Ирие
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40-летний нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду включён в состав сборной Португалии на полуфинал Лиги Лаций против Германии. Матч состоится 4 июня, начало - в 01:00 по бишкекскому времени.

Несмотря на возраст, Роналду продолжает оставаться ключевой фигурой команды. Его вызов подчёркивает доверие тренерского штаба и важность его опыта в предстоящей встрече.

Состав сборной Португалии:

Вратари:

Диогу Кошта ("Порту"), Руй Силва ("Спортинг"), Жозе Са ("Вулверхэмптон")

Защитники:

Диогу Дало ("Манчестер Юнайтед"), Нелсон Семеду ("Вулверхэмптон"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Ренату Вейга ("Ювентус"), Антониу Силва ("Бенфика"), Нуну Мендеш ("ПСЖ"), Нуну Тавареш ("Лацио"), Гонсалу Инасиу ("Спортинг")

Полузащитники:

Жоау Невеш ("ПСЖ"), Витинья ("ПСЖ"), Рубен Невеш ("Аль-Хилаль"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Жоау Пальинья ("Бавария"), Педру Гонсалвеш ("Спортинг"), Жоау Феликс ("Милан")

Нападающие:

Криштиану Роналду ("Аль-Наср"), Рафаэл Леау ("Милан"), Педру Нету ("Челси"), Франсиску Тринкан ("Спортинг"), Родригу Мора ("Порту"), Франсишку Консейсау ("Ювентус"), Диогу Жота ("Ливерпуль"), Гонсалу Рамуш ("ПСЖ")


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URL: https://www.vb.kg/446174
Теги:
футбол
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