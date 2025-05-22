Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 97.45 - 98.45

Кевину Де Брюйне установят памятник у стадиона "Этихад"

133  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Руководство футбольного клуба "Манчестер Сити" приняло решение увековечить вклад Кевина Де Брюйне в историю команды, установив его памятник у главного входа на стадион "Этихад".

Монумент станет символом признания заслуг бельгийского полузащитника, который провёл в клубе десятилетие, став одним из главных архитекторов его успехов. Перед матчем 37-го тура английской Премьер-лиги против "Борнмута" (3:1) в честь игрока также была открыта декоративная мозаика.

Кевин Де Брюйне присоединился к "Манчестер Сити" в 2015 году и за это время выиграл 18 трофеев, включая долгожданную Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также множество внутренних титулов. В 2020 и 2022 годах он был признан лучшим игроком клуба.

Контракт 33-летнего футболиста с "горожанами" истекает по завершении текущего сезона. По сообщениям СМИ, к Де Брюйне проявляет интерес итальянский "Наполи", что может стать новым этапом в карьере бельгийца.

Памятник Кевину Де Брюйне станет третьим на территории "Этихада" - ранее клуб уже установил монументы в честь Винсента Компани и Давида Сильвы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446175
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  