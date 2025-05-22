Кевину Де Брюйне установят памятник у стадиона "Этихад"

Руководство футбольного клуба "Манчестер Сити" приняло решение увековечить вклад Кевина Де Брюйне в историю команды, установив его памятник у главного входа на стадион "Этихад".

Монумент станет символом признания заслуг бельгийского полузащитника, который провёл в клубе десятилетие, став одним из главных архитекторов его успехов. Перед матчем 37-го тура английской Премьер-лиги против "Борнмута" (3:1) в честь игрока также была открыта декоративная мозаика.

Кевин Де Брюйне присоединился к "Манчестер Сити" в 2015 году и за это время выиграл 18 трофеев, включая долгожданную Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также множество внутренних титулов. В 2020 и 2022 годах он был признан лучшим игроком клуба.

Контракт 33-летнего футболиста с "горожанами" истекает по завершении текущего сезона. По сообщениям СМИ, к Де Брюйне проявляет интерес итальянский "Наполи", что может стать новым этапом в карьере бельгийца.

Памятник Кевину Де Брюйне станет третьим на территории "Этихада" - ранее клуб уже установил монументы в честь Винсента Компани и Давида Сильвы.