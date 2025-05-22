Сборная Кыргызстана по боксу выступит на международном турнире в Таиланде

Сборная Кыргызстана по боксу примет участие в престижном международном турнире Thailand Open International Boxing Tournament-2025, который пройдет в столице Таиланда, Бангкоке, с 22 мая по 2 июня.
Под руководством главного тренера Данияра Тологон уулу команда страны будет бороться за медали в различных весовых категориях. В состав сборной вошли сильнейшие спортсмены страны:
55 кг - Ислам Торобаев
60 кг - Мунарбек Сейитбек уулу
65 кг - Мирзохид Имамназаров
70 кг - Ихтияр Нишанов
75 кг - Нурадин Рустамбек уулу
80 кг - Омурбек Бекжигит уулу
85 кг - Эркин Адылбек уулу.