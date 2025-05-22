Сборная Кыргызстана по боксу выступит на международном турнире в Таиланде

Сборная Кыргызстана по боксу примет участие в престижном международном турнире Thailand Open International Boxing Tournament-2025, который пройдет в столице Таиланда, Бангкоке, с 22 мая по 2 июня.

Под руководством главного тренера Данияра Тологон уулу команда страны будет бороться за медали в различных весовых категориях. В состав сборной вошли сильнейшие спортсмены страны:

55 кг - Ислам Торобаев

60 кг - Мунарбек Сейитбек уулу

65 кг - Мирзохид Имамназаров

70 кг - Ихтияр Нишанов

75 кг - Нурадин Рустамбек уулу

80 кг - Омурбек Бекжигит уулу

85 кг - Эркин Адылбек уулу.