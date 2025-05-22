Сборная Кыргызстана по волейболу готовится к Лиге Наций в Узбекистане

Сборная Кыргызстана по волейболу начала подготовку к участию в Лиге Наций Центрально-Азиатской волейбольной конфедерации (CAVA), которая пройдет с 29 мая по 4 июня в Фергане.

В турнире примут участие восемь национальных команд: Иран, Пакистан, Индия, Шри-Ланка, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан. Кыргызстанская сборная уже проводит учебно-тренировочные сборы в Бишкеке, чтобы максимально подготовиться к предстоящим матчам.

Напомним, что в 2023 году Кыргызстан занял второе место на Лиге Наций, проходившей на Иссык-Куле, а в 2024-м - завоевал бронзу на турнире в Пакистане.

Ожидается, что в этом году команда продолжит успешное выступление и поборется за высокие места в турнире.