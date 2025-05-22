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Защитник "Абдыш-Аты" Мохаммед Саннех получил новый вызов в сборную Гамбии

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- Самуэль Деди Ирие
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Защитник кантовского клуба "Абдыш-Ата" Мохаммед Саннех вновь вызван в национальную сборную Гамбии, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний футболист присоединился к "Абдыш-Ате" зимой 2025 года, перейдя из чешского клуба "Баник Острава". В марте Саннех помог команде выиграть Суперкубок Кыргызстана и принял участие во всех матчах Премьер-лиги страны. В 11-м туре он отметился голом в игре против "Бишкек Сити".

Саннех дебютировал за сборную Гамбии в 2021 году и с тех пор провёл за национальную команду 12 матчей. Летом 2024 года он участвовал в отборочных играх чемпионата мира-2026, однако затем не вызывался на игры из-за перехода в чемпионат Кыргызстана.

Теперь футболист получил новый шанс выступить за сборную, несмотря на пропущенные матчи отборочного раунда Кубка африканских наций и последние матчи квалификации чемпионата мира.

Для Саннеха это возможность вновь заявить о себе на международной арене и помочь сборной Гамбии в предстоящих важных матчах.


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URL: https://www.vb.kg/446180
Теги:
футбол, Кыргызстан
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