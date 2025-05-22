Сборная Кыргызстана готовится к чемпионату Азии по легкой атлетике

Сборная Кыргызстана по лёгкой атлетике готовится к участию в чемпионате Азии, который пройдет с 24 мая по 1 июня в городе Гуми (Южная Корея). В составе команды восемь спортсменов, выступающих под руководством главного тренера Сатыбека Чокаева и старшего тренера Айыпа Исакова.

В состав сборной вошли:

Нурсултан Кенешбеков

Айнуска Калил кызы

Илья Тяпкин

Тимур Исаков

Александр Салахудинов

Жусуп Сулайман уулу

Руслан Литовский

Самат Казакбаев

Кыргызстанская команда намерена продемонстрировать достойные результаты на престижном азиатском турнире и укрепить позиции страны в лёгкой атлетике.