Сборная Кыргызстана готовится к чемпионату Азии по легкой атлетике

Сборная Кыргызстана по лёгкой атлетике готовится к участию в чемпионате Азии, который пройдет с 24 мая по 1 июня в городе Гуми (Южная Корея). В составе команды восемь спортсменов, выступающих под руководством главного тренера Сатыбека Чокаева и старшего тренера Айыпа Исакова.
В состав сборной вошли:
Нурсултан Кенешбеков
Айнуска Калил кызы
Илья Тяпкин
Тимур Исаков
Александр Салахудинов
Жусуп Сулайман уулу
Руслан Литовский
Самат Казакбаев
Кыргызстанская команда намерена продемонстрировать достойные результаты на престижном азиатском турнире и укрепить позиции страны в лёгкой атлетике.