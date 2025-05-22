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Шесть кыргызстанских боксеров вышли в финал молодежного чемпионата Азии

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- Самуэль Деди Ирие
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В эти дни в столице Шри-Ланки, городе Коломбо, проходит молодежный чемпионат Азии по боксу среди спортсменов до 22 лет. Представители Кыргызстана уверенно показали себя на турнире и завоевали право выступить в финале.

21 мая в полуфинальных поединках на ринг вышли семь кыргызских боксеров. Победу и выход в финал одержали Омар Ливаза (до 63,5 кг), Алмаз Орозбеков (до 67 кг), Элдар Турдубаев (до 71 кг) и Сагын Сатыбалды уулу (до 80 кг). Ранее, 18 мая, в финал пробились также Азим Чойбеков (до 86 кг) и Мырзакир Кошалиев (свыше 92 кг).

Бронзовыми призерами стали Зафарбек Камилов (до 54 кг), Тургунбек Иманкадыров (до 57 кг) и Даниэл Абдрахманов (до 75 кг), которые уступили в полуфиналах. Бекзат Эргешов (до 51 кг) завершил борьбу в 1/4 финала.

Успешное выступление молодых спортсменов вселяет надежду на дальнейшее развитие кыргызского бокса и укрепление позиций страны на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/446184
Теги:
бокс, чемпионат, Кыргызстан
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