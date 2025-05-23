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Ислам Баялинов стал победителем "World Masters Games"

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызский дзюдоист Ислам Баялинов стал победителем Всемирных игр ветеранов спорта "World Masters Games", которые проходили в Китайском Тайбэе. В весовой категории до 72 кг среди спортсменов дивизиона М2 (возраст 35-39 лет) он завоевал золотую медаль.

Мастер спорта международного класса и заслуженный тренер Кыргызской Республики показал уверенную борьбу: свободный в первом круге, он последовательно одолел соперников из Тайваня, Японии и Монголии, а в финале одержал победу над представителем Саудовской Аравии.

В соревнованиях участвовали спортсмены из 20 стран. Следующие "World Masters Games" пройдут в Японии.


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URL: https://www.vb.kg/446190
Теги:
дзюдо, Кыргызстан
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