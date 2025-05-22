Кыргызстанские шахматисты примут участие в международном онлайн-турнире

Молодые шахматисты из Кыргызстана приглашаются принять участие в международном онлайн-турнире, который объединит детей из Кыргызстана и Таджикистана.

Соревнование, организованное под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE), пройдет 27 мая на платформе chessarena.com. Турнир начнется в 20:00 по времени Бишкека (19:00 по времени Душанбе). Участниками могут стать все дети до 16 лет, которые будут соревноваться в возрастных категориях.

Победителей ожидают ценные призы и возможность заявить о себе на международной шахматной арене.

Организаторы надеются, что турнир станет важным событием для развития шахматного движения среди молодежи в регионе и укрепит дружеские связи между двумя странами.

Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе chessarena.com до 26 мая.