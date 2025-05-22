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Тяжелоатлеты из Бишкека завоевали пять медалей на турнире в Казахстане

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- Самуэль Деди Ирие
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В городе Шиели (Казахстан) прошёл VI международный турнир по тяжёлой атлетике на призы дважды Героя Республики Казахстан Ыбрая Жахаева. В соревнованиях приняли участие молодые спортсмены из стран СНГ и Азии, в том числе представители СДЮСШОР по тяжёлой атлетике из Бишкека.

Бишкекские тяжелоатлеты показали высокие результаты: победителями турнира стали Талант Туратбеков и Айтегин Жолдошкулов. Серебряную медаль завоевал Женишбек уулу Нургазы, а бронзовыми призёрами стали Азамат Назарбаев и Муканбет Мийназаров.

По информации пресс-службы столичной мэрии, успешное выступление спортсменов подтверждает высокий уровень подготовки и перспективы развития тяжёлой атлетики в Бишкеке.

Поздравляем наших спортсменов с отличным результатом и желаем дальнейших побед!


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URL: https://www.vb.kg/446192
Теги:
турнир, тяжелая атлетика, Кыргызстан
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