Криптовалюта Trump появилась на бирже Узбекистана. О размещении нового токена сообщила UzNEX.

Как отмечается, торги начнутся сегодня в 13.00.

Кыргызская фондовая биржа пока о новом мемкоине президент США не сообщала.

Напомним, в январе текущего года Дональд Трамп запустил "мемкоин" Trump, на котором заработал более $324 млн. Криптовалютный токен, размещённ на блокчейн-платформе Solana. Изначально создан один миллиард монет, из которых 800 миллионов остаются собственностью компании, принадлежащей Дональду Трампу, а 200 миллионов были выпущены в ходе первичного предложения монет 17 января 2025 года.