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Фермер из Базар-Коргона собрал до 130 центнеров чеснока с гектара

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- Светлана Лаптева
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В рамках государственной программы "3+2", направленной на поддержку аграрного сектора, в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области фермер Мойдинов Толкунбай успешно вырастил чеснок на площади в 10 гектаров.

Еще в 2024 году он отправил образцы почвы с участка в лабораторию Ошской области. Итоги агрохимического анализа были получены в январе 2025 года, и с начала весны фермер приступил к активной работе совместно со специалистами районного управления аграрного развития, отдела химизации, защиты и карантина растений, а также управления водного хозяйства и межрайонного центра экспертизы.

С февраля по март было проведено два этапа культивации, включая ручное рыхление. На поле внесли аммофос и азотные удобрения. Поливы проводились пять раз, сорняки удалялись вручную, а для защиты почвы от химических остатков применялись специальные методы очистки.

Сегодня Мойдинов Толкунбай завершает сбор урожая чеснока. По его словам, урожайность составила 120–130 центнеров с гектара, что является высоким показателем для региона. Не теряя времени, фермер уже планирует использовать плодородную землю для второго урожая - огурцов.


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URL: https://www.vb.kg/446200
Теги:
Базар-Коргонский район, сельское хозяйство, фермеры
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