Будущее исламского банкинга в Кыргызстане. Что прогнозируют аналитики ЕАБР?

В 2024 году в странах Центральной Азии действовали 18 исламских банков. Активы исламского финансирования составляли 699 млн долларов США. Об этом говорится в докладе Евразийского банке развития.

Там уверены, что в ближайшие 10 лет ожидается значительный рост индустрии исламских финансов.

"Активы исламского банкинга в Центральной Азии вырастут до $2,5 млрд США в 2028 году и до $6,3 млрд США в 2033 году. Лидерами роста станут Казахстан и Узбекистан. Приоритетными направлениями инвестиций станут энергетика, транспорт и логистика, промышленность, продовольственная безопасность, а также социальная инфраструктура", - поясняют в ЕАБР.

Кыргызстан стал первой страной Центральной Азии, присоединившейся к ИБР в качестве государства-участника. В 2006 году при поддержке ИБР в КР был запущен пилотный проект по внедрению принципов исламского финансирования на базе ЗАО "ЭкоИсламикБанк" - первого банка, предложившего услуги исламского финансирования не только в Кыргызстане, но и во всей Центральной Азии (Kyrgyzstan Newsline, 2023).

По данным НБ КР, операции, основанные на принципах исламского финансирования, в Кыргызстане осуществляют 14 финансово-кредитных организаций: один пилотный банк, четыре банка с исламским окном, пять исламских микрокредитных компаний, две микрокредитные компании с исламским окном, одно микрокредитное агентство с исламским окном и один исламский кредитный союз.

"Объем финансирования на основе исламских принципов в 2023 году составил 6,1 млрд сомов (2,2% от общего объема выданных банками кредитов), увеличившись в 1,3 раза по сравнению с 2019 годом. Общий объем исламских банковских активов в Кыргызстане в 2024 году достиг$ 59 млн. В стране действуют несколько госпредприятий, оказывающих исламские финансовые услуги через специальные подразделения (окна): одна исламская лизинговая компания (иджара), одна государственная ипотечная компания и один гарантийный фонд. Первым в стране выпуском сукук стал выпуск сукук мудараба, размещенный в 2023 году компанией Intercascade Trade and Finance Ltd., на сумму 750 млн сомов (8,4 млн долл.). В 2022 г. доля исламских финансовых инструментов в кредитном портфеле банковского сектора составляла около 2%, а в кредитном портфеле действующих в стране микрофинансовых учреждений - 5,0%. На долю депозитного портфеля банков, следующих принципам исламского финансирования, приходится немногим более 1% общего депозитного портфеля банковского сектора", - отмечается в новом докладе ЕАБР.

Также подчеркивается, что в настоящее время исламский финансово-технологический рынок в Центральной Азии находится на начальном этапе развития, но имеет хорошие перспективы роста.

"Согласно текущим прогнозам, объем рынка исламских финансово-технологических услуг в Кыргызстане вырастет с примерно$ 51,2 млн в 2022-2023 годах до $102 млн в 2027 году, то есть среднегодовой темп роста составит 14,8%" , - добавляют в докладе аналитики ЕАБР.