Самые высокие показатели личностного выгорания отмечены у врачей КР

В Кыргызстане прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню семейного врача под названием "Кыргызстан - новый взгляд на семейную медицину". На конференции были представлены и обсуждены доклады на актуальные темы здоровья. На круглом столе говорили о состоянии и перспективах развития ассоциаций семейной медицины в КР.

Согласно данным КГМА имени И. Ахунбаева, больше всего ординаторов, окончивших двухгодичную ординатуру по специальности "Семейная медицина" было выпущено в 2022 году. В последующие годы их число снижается. Минздрав продолжает выделять 70% бюджетных мест для ординатуры по семейной медицине. В здравоохранении Кыргызстана работает программа "Депозит врача" на 175 мест, из них более 30% для молодых семейных врачей. В 2023 году внедрена одногодичная интернатура "Врач общеврачебной практики".

В 2025 году Всемирный день семейного врача проходит под девизом "Развитие психической устойчивости в меняющемся мире".

По словам профессора кафедры семейной медицины додипломного и постдипломного образования КГМА имени И. Ахунбаева, д.м.н. Нурлана Бримкулова, благодаря раннему вмешательству и целостному пониманию жизни пациентов, семейные врачи помогают людям развить устойчивость, чтобы справляться с проблемами психического здоровья до того, как они перерастут в кризис. Семейные врачи поощряют адаптивность, равновесие и силу, помогая пациентам находить смысл и эффективно справляться с жизненными трудностями. Поддерживая пациентов в развитии навыков преодоления трудностей и способствуя общему здоровью, семейные врачи позволяют людям стать более устойчивыми - лучше справляться с жизненными взлетами и падениями и наслаждаться осмысленной жизнью.

С 2021 по настоящий год было проведено исследование "Психическое здоровье и благополучие работников здравоохранения Центральной Азии: многоцентровое поперечное исследование". Его цель - оценить распространенность и уровни профессионального выгорания, изучить факторы, способствующие этому, и оценить влияния удовлетворенности работой и факторов стресса, связанных с пандемией.

На конференции по семейной медицине в Кыргызстане представили данные исследования по психическому здоровью и благополучию работников здравоохранения Центральной Азии. В целом распространенность профессионального выгорания (ПВ) составила чуть выше 28%, личностное – 43%, связанное с условиями работы - 36%, связанное с пациентами – 28%. Распространенность ПВ в Кыргызстане составила 27%.

По отдельным компонентам ПВ между странами выявлены значимые различия. Самые высокие показатели и значения личностного выгорания отмечены у респондентов из Кыргызстана (49,4%), а самые низкие – в Узбекистане (36,5%). Выгорание, связанное с условиями работы, в исследуемых странах особо не отличается. Однако выгорание, связанное с пациентами, наиболее высокое среди медработников Узбекистана.

У врачей уровень ПВ выше, чем у медсестер. Сказываются плохая рабочая среда и высокие требования к работе, чрезмерная нагрузка и отсутствие признательности. ПВ остается критической проблемой среди медработников в ЦА. При этом удовлетворенность работой и условия на рабочем месте играют ключевую роль. Такие целевые вмешательства, как оптимизация рабочей нагрузки, институциональная поддержка и ресурсы психического здоровья, имеют важное значение для смягчения ПВ и улучшения благополучия медработников.

"Благополучие врача и забота о пациенте взаимосвязаны. Успешный врач означает процветающее общество, - уверен Нурлан Бримкулов. - Когда семейным врачам оказывается поддержка, это приносит пользу их пациентам и обществу. Если семейные врачи уделяют первостепенное внимание собственному психическому здоровью, они оказывают пациентам более качественную помощь, что, в свою очередь, дает им чувство достижения цели и удовлетворения".

Поэтому, чтобы деятельность первичной медико-санитарной помощи стала эффективнее, необходимо прежде всего повысить ее роль как фундамента всей системы здравоохранения в соответствии с Алма-Атинской и Астанинской декларациями о ПМСП.

И, безусловно, создать нормальные условия работы для медперсонала - комфортные просторные помещения, современное оборудование, безопасность, возможности карьерного роста. Предоставлять жилье или участки для строительства, места в детском саду. Увеличить зарплату семейным врачам до эквивалента 1000$ в месяц, что обещали сделать еще 3 года назад!

Елена Баялинова, медиаэксперт в области здравоохранения.