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В Бишкеке обсудили перспективы сотрудничества между Китаем и странами ЦА

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- Бакыт Басарбек
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22 мая в столице Кыргызстана состоялся круглый стол на тему сотрудничества Китая со странами Центральной Азии. Мероприятие прошло при поддержке посольства КНР в КР и Института мировой политики. Участие приняли более 50 человек - в их числе Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в КР Лю Цзянпин, государственный секретарь КР Марат Иманкулов, представители экспертного и академического сообщества, а также журналисты.

В своем программном выступлении посол Лю Цзянпин подробно рассказала о ключевых результатах взаимодействия Китая с государствами региона. Особое внимание она уделила формату "Китай - Центральная Азия", подчеркнув его важность в условиях современной геополитической нестабильности.

- Сегодня как никогда важно укреплять взаимное доверие, расширять партнёрство и эффективно реализовывать договоренности, достигнутые главами наших государств. Китай намерен и впредь углублять сотрудничество со странами Центральной Азии в рамках инициативы "Один пояс, один путь", продвигать взаимосвязанность, развивать торговлю, инвестиции, гуманитарные обмены и другие сферы, - отметила дипломат.

Госсекретарь Марат Иманкулов в своём выступлении выразил признательность китайской стороне за поддержку стратегических инициатив в регионе и подчеркнул важность дальнейшего укрепления связей. По его словам, механизм "Китай - Центральная Азия" способен стать прочной платформой для многостороннего диалога и реализации совместных проектов.

Эксперты и учёные, участвовавшие в дискуссии, акцентировали внимание на практических аспектах сотрудничества - в сфере безопасности, инфраструктуры, образования, науки и культуры. Посол Лю Цзянпин дала обстоятельные ответы на все поднятые вопросы, подтвердив открытость китайской стороны к конструктивному диалогу.

По мнению участников, формат "Китай - Центральная Азия" не только способствует развитию добрососедских отношений, но и открывает новые горизонты для устойчивого роста и взаимовыгодного партнёрства в регионе.


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URL: https://www.vb.kg/446207
Теги:
Китай, Центральная Азия, Бишкек, Кыргызстан, Марат Иманкулов, посол
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