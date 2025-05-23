Верховный суд и ГНС подписали соглашение о цифровом взаимодействии

Сегодня, 22 мая 2025 года, в Верховном суде состоялась рабочая встреча представителей судебной системы и Государственной налоговой службой при Министерстве финансов Кыргызской Республики, посвящённые вопросам цифрового взаимодействия и исполнения налоговых извещений.

В работе встречи приняли участие судьи-члены рабочей группы по цифровизации судебной системы, представители Верховного суда, Судебного департамента, УИТ "Адилет сот" и Государственной налоговой службы.

Данная встреча стала итогом совместной кропотливой и плодотворной работы по подготовке к реализации законодательных инициатив в рамках реализации Указа Президента "О мерах по уменьшению налоговой нагрузки населения и субъектов предпринимательства и совершенствованию администрирования налогообложения". Ранее был проведен ряд рабочих встреч по правовым и техническим вопросам.

Сегодняшняя встреча была завершена подписанием Соглашения об информационно-техническом взаимодействии. Реализация вышеуказанных мер позволит перейти на цифровой формат взаимодействия двух органов перехода от бумажного на электронный вид работы, что позволит гражданам имеющих задолженность погашать её онлайн, по средством Кода оплаты.