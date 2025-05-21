Тимур Турлов и Freedom Holding: $7 млрд, Nasdaq и планы в Казахстане

В новом рейтинге Forbes Kazakhstan Тимур Турлов занял первую строчку среди богатейших предпринимателей страны. Оценка его капитала - $7 млрд - основана на стоимости пакета акций Freedom Holding Corp., размещённого на бирже Nasdaq под тикером FRHC. Эта сумма отражает не просто личное состояние бизнесмена, а результат почти 17-летнего пути - от брокерского стартапа до многоуровневой международной экосистемы.

От брокера к экосистеме: как трансформировалась Freedom

Изначально Freedom предоставляла доступ на американский фондовый рынок. Однако ключевым драйвером роста стало масштабное расширение в банковский, страховой, IT- и e-commerce-сегменты. Сегодня компания предлагает более 30 видов финансовых и потребительских услуг, объединённых под единым брендом.

В III квартале 2025 года выручка холдинга достигла $655,2 млн, увеличившись на 57% год к году. Особенно динамично рос банковский сегмент - +47%, до $206,4 млн. Клиентская база Freedom Bank Kazakhstan превысила 1,4 млн человек.

"Единая инфраструктура повышает надёжность и скорость обслуживания. Это основа доверия и устойчивости всей системы", - отметил Тимур Турлов в интервью журналу Финансист.

Ставка на кадры: как Freedom выращивает таланты

Штат Freedom Holding превысил 7 000 сотрудников. Несмотря на масштабы, компания сохраняет гибкость и вовлечённость. По словам Тимура Турлова, залог роста - это внутренние свободы и доверие.

"Талант - главный капитал будущего. Мы учим, растим и поддерживаем своих специалистов", - считает Тимур Турлов.

В 2024 году была запущена образовательная программа для будущих финансовых аналитиков. Из 1300 кандидатов отобрали лишь 14 лучших. Это стало частью внутренней стратегии по подготовке профессионалов нового поколения.

Технологии как точка опоры

Успех сделки по приобретению Maxim Group на $400 млн, половина из которых оплачена акциями, подтверждает международное доверие к Freedom. Компания активно развивает цифровые решения, включая финтех-сервисы, платформы для онлайн-инвестиций и телеком-инфраструктуру.

Freedom также инвестирует в строительство дата-центров, развитие e-commerce, а в ближайшие годы планирует вложить не менее $1 млрд в собственную телеком-сеть.

Ответственность как часть ДНК бизнеса

Бизнес-модель Freedom не замыкается на прибыли. Только в 2024 году на благотворительность и социальные проекты было направлено около $80 млн. В Казахстане на эти средства:

Построен корпус школы IQanat в Боровом; Завершено строительство кампуса SDU University; Реконструирована набережная в городе Қонаев; Запущены программы по восстановлению Аральского моря; Поддерживаются спортивные проекты: Федерация шахмат, QJ League, футбольные инициативы.

В 2025 году Тимур Турлов получил премию MetaRatings как "Лучший спортивный менеджер года". Футбольный проект Турлова Freedom QJ League признан "Лучшей спортивной организацией".

Философия роста через вклад в общество

Тимур Турлов считает: бизнес не может существовать отдельно от общества. Он должен быть частью экосистемы региона - создавать рабочие места, инвестировать в инфраструктуру и поддерживать локальные инициативы.

"Если компания живёт в обществе, она должна быть его участником. Это не маркетинг, а логика устойчивого развития", - подчеркивает Тимур Турлов.

Такой подход создаёт фундамент доверия, который не купить за рекламный бюджет. Он укрепляет позиции холдинга не только в Казахстане, но и на глобальном уровне.