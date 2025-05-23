Боксёрша Джорджия О'Коннор скончалась в 25 лет после борьбы с раком

Трагическая новость потрясла британское спортивное сообщество: боксёрша Джорджия О'Коннор, бывшая участница сборной Великобритании, скончалась в возрасте 25 лет после борьбы с редкой и агрессивной формой рака. Уроженка графства Дарем ушла из жизни всего через две недели после свадьбы со своим партнёром Адриано.

В октябре 2024 года у О'Коннор диагностировали язвенный колит - хроническое воспалительное заболевание кишечника. Впоследствии заболевание перешло в онкологическую форму, о чём она открыто рассказала в январе 2025 года. Несмотря на стремительное развитие болезни, Джорджия до конца оставалась примером силы духа и стойкости.

О'Коннор прославилась в 2017 году, завоевав золото на Юношеских Играх Содружества. Она также становилась призёром на Юношеском чемпионате мира и первенстве Европы, была трёхкратной чемпионкой Великобритании по тхэквондо и не потерпела ни одного поражения в кикбоксинге. В 2021 году она перешла в профессиональный бокс, выиграв все три своих боя.

В начале мая 2025 года Джорджия вышла замуж за своего давнего партнёра Адриано, опубликовав в Instagram фото обручального кольца с подписью: "09.05.2025. День, когда я вышла замуж за любовь всей своей жизни". В одном из своих постов она называла Адриано своим "супергероем" и благодарила его за преданность и поддержку на протяжении всей болезни.

"С того момента, как мне поставили диагноз, Адриано не колебался ни секунды. Он бросил работу и посвятил себя тому, чтобы бороться вместе со мной. Любовь, которая не боится, не ломается, не отступает. Мы проходим всё вместе - каждую битву, каждую победу. И мы победим", - писала она.

Сотни соболезнований поступили от представителей боксерского и спортивного сообщества. Промоушен Queensberry выступил с заявлением: "Вся команда Queensberry Promotions глубоко опечалена известием о смерти Джорджии О'Коннор. Наши мысли с её друзьями и семьёй. Покойся с миром, Джорджия".

Свою дань уважения выразила и организация England Boxing: "Мы глубоко опечалены смертью Джорджии О'Коннор. Талантливая боксёрша и любимый член аматорского боксерского сообщества, она выигрывала медали на Играх Содружества, Юношеском чемпионате мира и Европы. Наши мысли - с её близкими".

Боксёр Джо Лоус также поделился фотографией с Джорджией, написав: "Боец до самого конца. Покойся с миром, брат".

Джорджия О'Коннор оставила после себя наследие мужества, спортивного мастерства и вдохновения. Её сила и любовь останутся в памяти тех, кто знал и восхищался ею - как на ринге, так и за его пределами.