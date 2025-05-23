Погода
$ 87.34 - 87.79
€ 97.45 - 98.45

Боксёрша Джорджия О'Коннор скончалась в 25 лет после борьбы с раком

228  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Трагическая новость потрясла британское спортивное сообщество: боксёрша Джорджия О'Коннор, бывшая участница сборной Великобритании, скончалась в возрасте 25 лет после борьбы с редкой и агрессивной формой рака. Уроженка графства Дарем ушла из жизни всего через две недели после свадьбы со своим партнёром Адриано.

В октябре 2024 года у О'Коннор диагностировали язвенный колит - хроническое воспалительное заболевание кишечника. Впоследствии заболевание перешло в онкологическую форму, о чём она открыто рассказала в январе 2025 года. Несмотря на стремительное развитие болезни, Джорджия до конца оставалась примером силы духа и стойкости.

О'Коннор прославилась в 2017 году, завоевав золото на Юношеских Играх Содружества. Она также становилась призёром на Юношеском чемпионате мира и первенстве Европы, была трёхкратной чемпионкой Великобритании по тхэквондо и не потерпела ни одного поражения в кикбоксинге. В 2021 году она перешла в профессиональный бокс, выиграв все три своих боя.

В начале мая 2025 года Джорджия вышла замуж за своего давнего партнёра Адриано, опубликовав в Instagram фото обручального кольца с подписью: "09.05.2025. День, когда я вышла замуж за любовь всей своей жизни". В одном из своих постов она называла Адриано своим "супергероем" и благодарила его за преданность и поддержку на протяжении всей болезни.

"С того момента, как мне поставили диагноз, Адриано не колебался ни секунды. Он бросил работу и посвятил себя тому, чтобы бороться вместе со мной. Любовь, которая не боится, не ломается, не отступает. Мы проходим всё вместе - каждую битву, каждую победу. И мы победим", - писала она.

Сотни соболезнований поступили от представителей боксерского и спортивного сообщества. Промоушен Queensberry выступил с заявлением: "Вся команда Queensberry Promotions глубоко опечалена известием о смерти Джорджии О'Коннор. Наши мысли с её друзьями и семьёй. Покойся с миром, Джорджия".

Свою дань уважения выразила и организация England Boxing: "Мы глубоко опечалены смертью Джорджии О'Коннор. Талантливая боксёрша и любимый член аматорского боксерского сообщества, она выигрывала медали на Играх Содружества, Юношеском чемпионате мира и Европы. Наши мысли - с её близкими".

Боксёр Джо Лоус также поделился фотографией с Джорджией, написав: "Боец до самого конца. Покойся с миром, брат".

Джорджия О'Коннор оставила после себя наследие мужества, спортивного мастерства и вдохновения. Её сила и любовь останутся в памяти тех, кто знал и восхищался ею - как на ринге, так и за его пределами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446214
Теги:
бокс, Великобритания
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  