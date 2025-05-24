Лука Модрич покинет "Реал" после клубного чемпионата мира

Мадридский "Реал" официально объявил об уходе Луки Модрича. Легендарный хорватский полузащитник покинет клуб после завершения клубного чемпионата мира, завершив тем самым одну из самых ярких глав в истории "королевского" клуба.
39-летний Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. За 13 сезонов он провёл 590 матчей, забил 43 гола и выиграл рекордные для клуба 28 трофеев, включая:
6 титулов Лиги чемпионов
6 побед в клубном чемпионате мира
5 Суперкубков УЕФА
5 Суперкубков Испании
4 чемпионата Ла Лиги
2 Кубка Испании
Модрич вошёл в историю как один из пяти игроков, становившихся победителем Лиги чемпионов шесть раз. В 2018 году он был признан лучшим футболистом мира, став обладателем "Золотого мяча" и прервав десятилетнюю гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
На международной арене Модрич стал финалистом чемпионата мира 2018 года, завоевал бронзовые медали на ЧМ-2022 и серебро Лиги наций УЕФА в 2023 году.
Уход Луки Модрича знаменует завершение великой эпохи в истории мадридского "Реала" и всего мирового футбола.