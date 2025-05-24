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Лука Модрич покинет "Реал" после клубного чемпионата мира

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- Самуэль Деди Ирие
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Мадридский "Реал" официально объявил об уходе Луки Модрича. Легендарный хорватский полузащитник покинет клуб после завершения клубного чемпионата мира, завершив тем самым одну из самых ярких глав в истории "королевского" клуба.

39-летний Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. За 13 сезонов он провёл 590 матчей, забил 43 гола и выиграл рекордные для клуба 28 трофеев, включая:

6 титулов Лиги чемпионов

6 побед в клубном чемпионате мира

5 Суперкубков УЕФА

5 Суперкубков Испании

4 чемпионата Ла Лиги

2 Кубка Испании

Модрич вошёл в историю как один из пяти игроков, становившихся победителем Лиги чемпионов шесть раз. В 2018 году он был признан лучшим футболистом мира, став обладателем "Золотого мяча" и прервав десятилетнюю гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

На международной арене Модрич стал финалистом чемпионата мира 2018 года, завоевал бронзовые медали на ЧМ-2022 и серебро Лиги наций УЕФА в 2023 году.

Уход Луки Модрича знаменует завершение великой эпохи в истории мадридского "Реала" и всего мирового футбола.


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URL: https://www.vb.kg/446215
Теги:
футбол, Испания
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