Погода
$ 87.34 - 87.79
€ 97.45 - 98.45

Гимнастка из Кыргызстана завоевала бронзу на чемпионате Азии в Сингапуре

246  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На чемпионате Азии по художественной гимнастике, который проходил с 16 по 18 мая в Сингапуре, спортсменка из Кыргызстана выиграла бронзовую медаль.

Соревнования собрали лучших гимнасток со всего континента. Представительница Кыргызстана показала высокий уровень мастерства и заняла третье место в одной из дисциплин, что стало важным достижением для страны.

Этот успех подчеркнул растущий потенциал кыргызстанской художественной гимнастики и вдохновит молодых спортсменок на дальнейшие победы на международной арене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446216
Теги:
художественная гимнастика, чемпионат, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  