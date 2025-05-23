Гимнастка из Кыргызстана завоевала бронзу на чемпионате Азии в Сингапуре

На чемпионате Азии по художественной гимнастике, который проходил с 16 по 18 мая в Сингапуре, спортсменка из Кыргызстана выиграла бронзовую медаль.

Соревнования собрали лучших гимнасток со всего континента. Представительница Кыргызстана показала высокий уровень мастерства и заняла третье место в одной из дисциплин, что стало важным достижением для страны.

Этот успех подчеркнул растущий потенциал кыргызстанской художественной гимнастики и вдохновит молодых спортсменок на дальнейшие победы на международной арене.