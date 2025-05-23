Чемпионат Азии по боксу: 13 кыргызстанцев вышли в финал

В Коломбо (Шри-Ланка) завершился групповой этап молодёжного чемпионата Азии по боксу среди спортсменов до 22 лет. В финальные поединки вышли 13 боксеров из сборной Кыргызстана, что позволило нашей команде занять второе место по числу финалистов.

Абсолютным лидером соревнований стала сборная Казахстана - в финал пробились 47 её представителей. Третью строчку в этом рейтинге заняла команда IBA-Индии, с 11 спортсменами, прошедшими в решающие бои.

Другие страны также представлены в финалах: Таджикистан - восемь боксеров, Вьетнам - шесть, Шри-Ланка - пять, Афганистан - три, Монголия и Таиланд - по два, а Пакистан, Саудовская Аравия и Узбекистан - по одному спортсмену.

Отметим, что высокий уровень подготовки и выступлений кыргызских боксеров подтверждает их перспективы на международной арене и укрепляет позиции страны в азиатском боксе.