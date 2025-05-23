Премьер-лига дартса: Ван Герван вне финала, Литтлер устанавливает рекорд

Майкл ван Герван, семикратный чемпион Премьер-лиги по дартсу, покидает турнир досрочно. В решающем матче последнего тура в Шеффилде он уступил Нейтану Аспиналлу со счётом 2:6 - и впервые за пять лет не пробился в финальную ночь. За 13 лет это всего второй случай, когда нидерландец остаётся за бортом плей-офф.

Аспиналл, напротив, обеспечил себе место в топ-4 в третий раз за карьеру. В полуфинале он встретится с Люком Хамфризом.

Главной сенсацией сезона стал 17-летний Люк Литтлер. Он обыграл Хамфриза со счётом 6:3 и завоевал шестую победу на этапе - больше, чем кто-либо в этом сезоне. Кроме того, Литтлер установил новый рекорд лиги по количеству очков - 45.

"Для меня это только разогрев. Формат сложный, но я справился. Рад быть первым и с нетерпением жду полуфинала в O2", - заявил юный дарстмен.

Соперником Литтлера в полуфинале станет валлиец Гервин Прайс, который уступил Крису Доби 5:6, несмотря на уверенное начало и преимущество 4:1. Поражение отбросило Прайса на четвёртую строчку в таблице.

За бортом плей-офф остались Роб Кросс, Стивен Бантинг и сам Крис Доби. Это может символизировать окончательный сдвиг в поколениях - эпоха доминирования Ван Гервана, похоже, подходит к концу.

Полуфиналы в лондонской арене O2 обещают стать ареной яркой смены поколений, где молодые таланты уже готовы бросить вызов маститым игрокам.