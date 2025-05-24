Пакьяо vs Барриос: бой за титул WBC в полусреднем весе пройдет 19 июля

Легенда бокса Мэнни Пакьяо официально подтвердил свое возвращение на ринг для поединка с Марио Барриосом за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе. Бой состоится 19 июля в MGM Grand в Лас-Вегасе и будет транслироваться в прямом эфире на Amazon Prime.

Пакьяо, единственный в истории боксер, выигравший 12 мировых титулов в восьми весовых категориях и единственный спортсмен, державший чемпионские пояса в четырёх разных десятилетиях, опубликовал объявление в социальных сетях с посланием: "Я возвращаюсь. 19 июля я выйду на ринг, чтобы встретиться с чемпионом WBC в полусреднем весе Марио Барриосом в MGM Grand в Лас-Вегасе. Давайте творить историю!"

В 43 года Пакьяо - самый возрастной чемпион мира в полусреднем весе, завоевавший титул WBA Super в 2019 году. Последний раз он выходил на ринг в 2021 году, уступив пояс WBA Йорденису Угасу.

Барриос, которому 30 лет, получил титул чемпиона WBC после того, как был повышен с интерим-чемпиона, когда Терренс Кроуфорд поднялся в более высокий вес. Техасец ещё не завоевывал титул в официальных боях, свел вничью первую защиту пояса в ноябре прошлого года с Абелем Рамосом.

Несмотря на почти четырехлетний простой, Барриос сохраняет пятое место в рейтинге WBC. Президент WBC Маурисио Сулиман заявил, что организация поддерживает этот бой, ссылаясь на легендарный статус Пакьяо, медицинское одобрение и получение лицензии на бой в Неваде.

Пакьяо, сосредоточившийся на политике после перерыва в карьере, недавно потерпел неудачу в попытке получить место в Сенате Филиппин.

Ожидается, что предстоящий поединок станет историческим столкновением одного из величайших боксеров всех времён и восходящей звезды в полусреднем весе.