В Бишкеке открылась Федерация кикбоксинга ISKA Кыргызстана

22 мая в Бишкеке официально презентовали Федерацию кикбоксинга ISKA Кыргызской Республики. Международная спортивная ассоциация ISKA была основана в 1986 году в США и является одной из ведущих организаций по развитию любительского и профессионального кикбоксинга в мире.

Президент Федерации Кыргызстана Майрамбек Алиевич Дуйшеев подчеркнул, что открытие организации - важный шаг для популяризации и развития кикбоксинга в стране.

В состав руководства федерации вошли:

Жаныбек Асанбекович Асанбеков - первый вице-президент,

Азамат Адылбекович Исмаилов - вице-президент по международным вопросам,

Тилек Семетеевич Бапанов - вице-президент по техническим и нормативным вопросам,

Ильдар Аблаханович Юсупов - вице-президент по организационным вопросам.

Федерация ISKA Кыргызстана намерена активно развивать кикбоксинг и представлять страну на международной арене.