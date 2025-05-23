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В Бишкеке открылась Федерация кикбоксинга ISKA Кыргызстана

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- Самуэль Деди Ирие
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22 мая в Бишкеке официально презентовали Федерацию кикбоксинга ISKA Кыргызской Республики. Международная спортивная ассоциация ISKA была основана в 1986 году в США и является одной из ведущих организаций по развитию любительского и профессионального кикбоксинга в мире.

Президент Федерации Кыргызстана Майрамбек Алиевич Дуйшеев подчеркнул, что открытие организации - важный шаг для популяризации и развития кикбоксинга в стране.

В состав руководства федерации вошли:

Жаныбек Асанбекович Асанбеков - первый вице-президент,

Азамат Адылбекович Исмаилов - вице-президент по международным вопросам,

Тилек Семетеевич Бапанов - вице-президент по техническим и нормативным вопросам,

Ильдар Аблаханович Юсупов - вице-президент по организационным вопросам.

Федерация ISKA Кыргызстана намерена активно развивать кикбоксинг и представлять страну на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/446225
Теги:
кикбоксинг, Кыргызстан
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