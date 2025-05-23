Кыргызстанский боксер Азирет Автандилов - чемпион Азии среди юношей

Спортсмен из Кыргызстана Азирет Автандилов выиграл золотую медаль чемпионата Азии по боксу среди юношей, сообщает Prosports.kz.

Состязания среди спортсменов 2007-2008 годов рождения проходит в эти дни в городе Коломбо (Шри-Ланка), 22 мая проходят финальные поединки.

Автандилов выступал в весовой категории до 86 кг, где были заявлены 6 спортсменов.

Кыргызстанец стартовал со стадии 1/2 финала, где бился против казахстанца и победил его единогласным решением.

22 мая в финальном поединке Автандилов бился против Яша Кумара из Индии. По итогам трех раундов судьи отдали победу кыргызстанцу единогласным решением со счетом 5:0.

Автандилов занял 1 место и выиграл золотую медаль.