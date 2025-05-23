Погода
$ 87.34 - 87.79
€ 97.45 - 98.45

Кыргызстанский боксер Азирет Автандилов - чемпион Азии среди юношей

65  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Спортсмен из Кыргызстана Азирет Автандилов выиграл золотую медаль чемпионата Азии по боксу среди юношей, сообщает Prosports.kz.

Состязания среди спортсменов 2007-2008 годов рождения проходит в эти дни в городе Коломбо (Шри-Ланка), 22 мая проходят финальные поединки.

Автандилов выступал в весовой категории до 86 кг, где были заявлены 6 спортсменов.

Кыргызстанец стартовал со стадии 1/2 финала, где бился против казахстанца и победил его единогласным решением.

22 мая в финальном поединке Автандилов бился против Яша Кумара из Индии. По итогам трех раундов судьи отдали победу кыргызстанцу единогласным решением со счетом 5:0.

Автандилов занял 1 место и выиграл золотую медаль.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446227
Теги:
бокс, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  