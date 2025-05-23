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Международный турнир по конному спорту FEI прошёл в Бишкеке

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- Самуэль Деди Ирие
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В Бишкеке состоялся международный турнир по конному спорту Евразийской лиги FEI. В соревнованиях по выездке и конкуру приняли участие спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и других стран.

Участники продемонстрировали высокое мастерство, выдержку и взаимопонимание с лошадьми - ключевые качества для успешных выступлений в этом виде спорта.

В интервью АКИpress всадники рассказали о своих лошадях, достижениях и эмоциях. Представительница Узбекистана Алёна Деревянко отметила, что в конном спорте важно работать в команде с лошадью, которую она дрессирует самостоятельно.

Кыргызстанская спортсменка Екатерина Каркавцева рассказала о своём 17-летнем коне Боцмане, с которым уже много лет успешно выступает на соревнованиях. Её молодая соотечественница Алина Халова поделилась, что самое сложное - контролировать себя и сохранять концентрацию перед стартом.

Победитель этапа Кубка мира по конкуру из Узбекистана Хуршидбек Алимжанов подчеркнул важность поддержки близких и мечту выступать на Олимпиаде. Казахстанская спортсменка Ксения Баталова рассказала, как справляется со страхом и почему доверие между всадником и лошадью играет решающую роль.

Турнир стал важным этапом в развитии конного спорта в регионе и подарил участникам ценный опыт перед следующими международными соревнованиями.


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URL: https://www.vb.kg/446229
Теги:
конный спорт, турнир, Кыргызстан
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