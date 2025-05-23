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Рефери из Кыргызстана обслужили полуфинал женской Лиги чемпионов Азии

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызские арбитры Вероника Бернацкая и Рамина Цой успешно обслужили полуфинальный матч женской Лиги чемпионов АФК по футболу. Игра между командами "Ухань" (Китай) и "Хошимин" (Вьетнам) прошла 21 мая в Ухане.

Вероника Бернацкая была главным судьёй поединка, а Рамина Цой выступила ассистентом рефери. Матч завершился победой хозяек поля со счётом 2:0, что позволило "Уханю" выйти в финал турнира.

Участие кыргызских арбитров в столь престижном матче подчеркивает высокий уровень судейской школы Кыргызстана и способствует дальнейшему развитию футбола в стране.


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URL: https://www.vb.kg/446230
Теги:
футбол, Кыргызстан
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