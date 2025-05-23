Рефери из Кыргызстана обслужили полуфинал женской Лиги чемпионов Азии

Кыргызские арбитры Вероника Бернацкая и Рамина Цой успешно обслужили полуфинальный матч женской Лиги чемпионов АФК по футболу. Игра между командами "Ухань" (Китай) и "Хошимин" (Вьетнам) прошла 21 мая в Ухане.

Вероника Бернацкая была главным судьёй поединка, а Рамина Цой выступила ассистентом рефери. Матч завершился победой хозяек поля со счётом 2:0, что позволило "Уханю" выйти в финал турнира.

Участие кыргызских арбитров в столь престижном матче подчеркивает высокий уровень судейской школы Кыргызстана и способствует дальнейшему развитию футбола в стране.