Кыргызстанец взял серебро на Кубке мира по пулевой стрельбе

Кыргызстанский спортсмен Имандос Бектенов занял второе место на Кубке мира по пулевой стрельбе среди юниоров, проходящем в немецком городе Зуль.

21 мая на дистанции 10 метров из пневматического пистолета в турнире приняли участие 91 стрелок из разных стран, среди них два представителя Кыргызстана.

В квалификации 18-летний Бектенов набрал 579 очков, что обеспечило ему второе место и выход в финал. Его соотечественник Анвар Ибраимов занял 52-е место с результатом 561 очко.

В финальном раунде Имандос Бектенов набрал 240,2 балла и завоевал серебряную медаль, подтвердив высокий уровень подготовки молодых спортсменов Кыргызстана.