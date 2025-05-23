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Кыргызстанец взял серебро на Кубке мира по пулевой стрельбе

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский спортсмен Имандос Бектенов занял второе место на Кубке мира по пулевой стрельбе среди юниоров, проходящем в немецком городе Зуль.

21 мая на дистанции 10 метров из пневматического пистолета в турнире приняли участие 91 стрелок из разных стран, среди них два представителя Кыргызстана.

В квалификации 18-летний Бектенов набрал 579 очков, что обеспечило ему второе место и выход в финал. Его соотечественник Анвар Ибраимов занял 52-е место с результатом 561 очко.

В финальном раунде Имандос Бектенов набрал 240,2 балла и завоевал серебряную медаль, подтвердив высокий уровень подготовки молодых спортсменов Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/446231
Теги:
стрельба, Кыргызстан
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