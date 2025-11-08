Погода
Врачи Кыргызстана проходят двухнедельную стажировку в клинике Санья

Врачи Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики проходят двухнедельное обучение по эндоскопической хирургии в клинике Санья города Чанша Китайской Народной Республики.

В состав делегации вошли четыре врача и заведующий отделением хирургической гастроэнтерологии и эндокринологии Национального госпиталя, координирующий участие кыргызской стороны в программе.

Обучение организовано в рамках международного сотрудничества в сфере здравоохранения и направлено на повышение профессиональной квалификации специалистов, внедрение современных малоинвазивных технологий и укрепление двустороннего взаимодействия в медицинской области.

Программа включает лекции, мастер-классы и участие в хирургических вмешательствах под руководством ведущих специалистов клиники Санья. Кыргызские врачи изучают новейшие методы эндоскопических операций, современные технологии послеоперационного ведения пациентов и организацию высокотехнологичной хирургической помощи.

Главный врач Национального госпиталя Бакыт Тологонов отметил, что Кыргызстан придаёт большое значение повышению квалификации медицинских кадров.

"Подобные международные стажировки позволяют нашим врачам перенимать лучший мировой опыт и внедрять современные технологии в отечественную практику", - подчеркнул он.

Обмен опытом способствует развитию хирургической службы страны, повышению качества медицинской помощи и приведению её к международным стандартам.


