Погода
$ 87.34 - 87.79
€ 97.45 - 98.45

КПЛ-2025: Победа "Алги" и ничья в матче "Илбирс" – "Нефтчи"

62  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках 11-го тура Премьер-Лиги Кыргызстана по футболу прошли сразу два захватывающих матча, каждый из которых подарил болельщикам яркие эмоции и интригу до финального свистка.

"Кыргызалтын" - "Алга"

На стадионе в Кара-Балте местный "Кыргызалтын" принимал одного из старейших клубов страны - "Алгу" (Бишкек). Гости одержали минимальную победу со счётом 1:0 благодаря точному удару нападающего Аргена Эмильбекова (№9), который стал единственным голом встречи.

Во втором тайме хозяева усилили давление на ворота соперника и создали несколько опасных моментов, но реализовать их не удалось. Уверенная игра в обороне и вратаря "Алги" помогла сохранить минимальное преимущество до финального свистка.

"Илбирс" - "Нефтчи"

В другом матче тура "Илбирс" (Бишкек) принимал "Нефтчи" (Кочкор-Ата). Игра прошла в высоком темпе и получилась результативной. "Илбирс" удачно начал матч, реализовав две быстрые контратаки и выйдя вперёд 2:0.

Однако "Нефтчи" продемонстрировал характер и не сдался. За последние 15 минут матча гости сумели дважды поразить ворота соперника, сравняв счёт - 2:2. Таким образом, команды разошлись боевой ничьей, порадовав зрителей открытым и атакующим футболом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446234
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  