КПЛ-2025: Победа "Алги" и ничья в матче "Илбирс" – "Нефтчи"

В рамках 11-го тура Премьер-Лиги Кыргызстана по футболу прошли сразу два захватывающих матча, каждый из которых подарил болельщикам яркие эмоции и интригу до финального свистка.

"Кыргызалтын" - "Алга"

На стадионе в Кара-Балте местный "Кыргызалтын" принимал одного из старейших клубов страны - "Алгу" (Бишкек). Гости одержали минимальную победу со счётом 1:0 благодаря точному удару нападающего Аргена Эмильбекова (№9), который стал единственным голом встречи.

Во втором тайме хозяева усилили давление на ворота соперника и создали несколько опасных моментов, но реализовать их не удалось. Уверенная игра в обороне и вратаря "Алги" помогла сохранить минимальное преимущество до финального свистка.

"Илбирс" - "Нефтчи"

В другом матче тура "Илбирс" (Бишкек) принимал "Нефтчи" (Кочкор-Ата). Игра прошла в высоком темпе и получилась результативной. "Илбирс" удачно начал матч, реализовав две быстрые контратаки и выйдя вперёд 2:0.

Однако "Нефтчи" продемонстрировал характер и не сдался. За последние 15 минут матча гости сумели дважды поразить ворота соперника, сравняв счёт - 2:2. Таким образом, команды разошлись боевой ничьей, порадовав зрителей открытым и атакующим футболом.