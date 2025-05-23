Кыргызстан на передовой геополитической борьбы за Центральную Азию

В последнее время усилилась активность внешних игроков в Центральной Азии. Госсекретарь Кыргызстана Марат Иманкулов, еще будучи в должности секретаря Совета безопасности КР, заявил о том, что идут целенаправленные попытки дестабилизировать регион. Такая стратегия, высказал мнение он, имеет прямую связь с ситуацией вокруг украинского кризиса - через усиление давления по периметру российских границ Запад стремится ослабить Москву, одновременно вытеснив ее из постсоветского пространства.

А что это означает для Кыргызстана? Все просто: Центральная Азия, долгое время находившаяся в относительном информационном и политическом затишье, за последние два года стала объектом внимания со стороны различных геополитических сил. И наша страна, сохраняющая тесные связи с Россией, в том числе в рамках ОДКБ, рассматривается некоторыми акторами как стратегически значимое направление.

Политолог Марс Сариев считает, что в регионе на сегодня существуют определенные риски, способные вызвать дестабилизацию в странах ЦА по принципу домино.

"Я внимательно слежу за ситуацией в регионе и должен сказать, что ситуация, на мой взгляд, стабильна. Гораздо больше вопросов вызывает Таджикистан - особенно в контексте транзита власти и усиления позиций сына бывшего президента. Там действительно есть внутренняя напряженность и определенные риски", - говорит Сариев.

По его мнению, в целом страны Центральной Азии и Кыргызстан в частности, обладают необходимым уровнем готовности [к потенциальным угрозам].

"За последние годы в оборону вложены значительные средства. Мы находимся под защитой ОДКБ, и в этом смысле, мы защищены от прямых угроз. Однако сложной, как я уже сказал, остается ситуация в Таджикистане. Если там в связи с транзитом власти произойдет дестабилизация, это может повлечь цепную реакцию. Это принцип домино: если кризис начнется в РТ, волна нестабильности может перекинуться на Ферганскую долину, затронуть Узбекистан и Кыргызстан. Поэтому сегодня как никогда важно укреплять региональное сотрудничество, особенно в рамках ОДКБ", - подчеркивает эксперт.

Вопрос безопасности Кыргызстана, действительно, напрямую связан с Россией. Взаимоотношения Бишкека и Москвы выходят далеко за пределы экономического и культурного взаимодействия - российские партнеры остаются главными гарантами спокойствия и мира в республике. При этом сотрудничество в оборонной сфере касается не только поставок техники или участия в учениях, но и развития кадрового потенциала.

Согласно данным за 2024 год, свыше 2500 граждан Кыргызстана получили образование в российских военных учебных заведениях. Обучение кадров продолжается и в 2025 году - на территории РФ проходят подготовку более 2600 представителей вооруженных сил государств ОДКБ по более чем 750 направлениям военной специализации.

Другим значимым шагом по усилению национальной обороноспособности Кыргызстана стала недавняя передача современных зенитно-ракетных комплексов. В 2025 году в ходе военного парада в Бишкеке была впервые представлена новая партия систем С-300ПС - средств противовоздушной обороны дальнего радиуса действия, предназначенных для поражения самолетов, крылатых и баллистических ракет, а также беспилотных летательных аппаратов. Эти ЗРК были переданы Кыргызстану в рамках военно-технического сотрудничества с Россией и размещены на стратегически важных направлениях для прикрытия воздушного пространства.

Кроме того, республика получила мобильные системы ПВО ближнего действия Тор-М2КМ, эффективно защищающие от массированных ударов с воздуха на малых и сверхмалых высотах, включая атаки с применением высокоточных вооружений и дронов.

Кыргызстан предоставил участок площадью 5 гектаров вблизи российской военной базы в Кантe для размещения всего этого вооружения. Так что речь идет не только об усилении материально-технического потенциала, а о формировании более глубокого уровня сотрудничества между двумя государствами в оборонной сфере - особенно в условиях нарастающих угроз, включая международный экстремизм и возможную политическую нестабильность.

В октябре 2025 года на территории Кыргызстана пройдут совместные учения ОДКБ под названием "Рубеж-2025". В маневрах примут участие подразделения коллективных сил оперативного реагирования из государств Центральноазиатского региона. Главная цель - тренировка координации действий в условиях быстро изменяющейся тактической обстановки. Подобные операции уже проводились в 2024 году под названиями "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон". Тогда отработка боевых сценариев велась как в горной местности, так и в районе Иссык-Куля - с моделированием ситуаций от диверсионных атак до отражения наступления вооруженных формирований.

Помимо этого, в 2025 году Кыргызстан осуществляет председательство в ОДКБ. Среди ключевых направлений - укрепление цифровой безопасности и борьба с использованием онлайн-платформ в интересах экстремистских и террористических структур. По инициативе президента Садыра Жапарова в Бишкеке состоится международный форум на эту тему, который планируется сделать регулярным.

Между тем, по информации российских спецслужб, на пространстве СНГ продолжаются попытки вовлечения граждан в радикальные течения. Жители нашей страны тоже нередко становятся объектами вербовки. Особую обеспокоенность вызывает новая тенденция: в группу риска все чаще попадают лица без криминального прошлого, что затрудняет их выявление на ранней стадии мониторинга. Они проводят разведку в приграничных зонах и разрабатывают маршруты для возможной переброски диверсионных групп.

Негативное влияние на регион оказывает и внешнеполитическая активность ряда стран, в том числе Турции. Ее участие в вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке осложняет для Кыргызстана диалог с другими партнерами, такими как Иран. Это напрямую сказывается на продвижении крупного инфраструктурного проекта - южного транспортного коридора Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Россия. Политические риски отражаются и на запуске логистического узла в иранском порту Бендер-Аббас, и на вопросах аренды флота под кыргызским флагом в акватории Каспия.

Параллельно западные структуры продолжают прилагать усилия для снижения влияния России как в постсоветском пространстве, так и в стратегически важных регионах, где Москва по-прежнему сохраняет устойчивое политико-военное присутствие. В Центральной Азии это проявляется в попытках создать альтернативные альянсы и пересмотреть роль России как основного гаранта стабильности.

На этом фоне Кыргызстан последовательно демонстрирует стремление к укреплению как национальной, так и коллективной безопасности, расширяет сотрудничество с союзниками и действует на опережение, не дожидаясь момента, когда потенциальные угрозы перерастут в реальные кризисы.