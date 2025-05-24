США снова думают: признать ли "Талибан" террористами

Госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе признал: Вашингтон не исключает включения движения "Талибан"* в список иностранных террористических организаций. Однако, как и многое в американской внешней политике, всё упирается в позицию Белого дома - точнее, в расчёт, насколько выгодно это решение в текущем контексте.

Рубио не скрывает - несмотря на недавние жесты доброй воли со стороны талибов, включая освобождение граждан США, доверия к ним у американской администрации нет. Виной тому - устойчивые связи с другими экстремистскими структурами, в частности, с "Аль-Каидой"**.

"Сегодня у нас нет даже посольства в Кабуле, - прямо сказал Рубио. - Мы не можем гарантировать безопасность нашему персоналу".

Президент Дональд Трамп, по словам госсекретаря, твёрд в своём решении - никакой помощи Афганистану, если она окажется под контролем талибов. Тем временем в Конгрессе обсуждают резолюцию, направленную на блокировку любых путей финансирования движения, которое, по оценкам, может получать до $40 миллионов в неделю из различных источников.

Официально в списке террористических организаций Госдепа "Талибана" нет. Однако санкции, введённые Белым домом, позволяют замораживать их активы и запрещать сотрудничество с афганскими властями. Исключением остаётся сеть Хаккани - фракция внутри движения, уже признанная в США глобальной террористической группировкой.