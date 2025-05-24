G7 обсуждает снижение потолка цен на российскую нефть

На встрече министров финансов и глав центральных банков стран "Большой семёрки" (G7), которая прошла в Канаде, обсуждалась возможность снижения потолка цен на российскую нефть. Сейчас этот потолок установлен на уровне 60 долларов за баррель, однако в ЕС рассматривают вариант снижения до 50 долларов. При этом весной 2025 года цена на российскую нефть сорта Urals уже опускалась ниже этой отметки.

Однако окончательного решения о снижении потолка в итоговом коммюнике встречи нет. Как сообщают источники Reuters, позиция США остаётся осторожной - там "не убеждены" в необходимости такого шага. Главным условием для изменения ценовой политики названа готовность Москвы прекратить огонь на Украине.

В документе отмечается, что если дипломатические усилия по прекращению войны не принесут результата, страны G7 готовы рассмотреть все возможные меры давления на Россию, включая ужесточение санкций. Российские активы в юрисдикциях стран "Большой семёрки" останутся замороженными до тех пор, пока Москва не прекратит войну и не возместит ущерб Украине.

Кроме того, в коммюнике подчёркивается: ни одна из стран, которая поддерживала финансирование полномасштабного вторжения России, не должна извлекать выгоду из последующего восстановления Украины. Министр финансов Канады Христя Фриланд назвала это "очень важным заявлением" и "основой документа".

Потолок цен на российскую нефть был введён в 2022 году. В рамках этого механизма компаниям запрещено перевозить и страховать российскую нефть, если она стоит дороже 60 долларов за баррель. Мера была направлена на снижение доходов Москвы от экспорта энергоносителей без резкого скачка цен на мировом рынке.

Однако Китай и Индия отказались поддержать потолок цен и стали основными покупателями российской нефти, которая теперь поставляется с помощью так называемого "теневого флота" - флота судов, обходящих санкции. На этот "теневой" флот также наложены ограничения.

Сможет ли G7 добиться снижения ценового потолка и усиления давления на Россию, во многом зависит от развития ситуации на украинском фронте и позиции ключевых игроков внутри самого блока. Пока что Москва не даёт поводов для оптимизма, а энергетический рынок остаётся под прицелом глобальной политики.