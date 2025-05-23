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Задержаны сотрудники Ошского городского казыята за незаконный сбор денег

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- Бакыт Басарбек
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Главное управление ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области завершило оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение противоправных действий со стороны сотрудников Ошского городского казыята. сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативные сведения указывали на систематический незаконный сбор денежных средств с работников мечетей и медресе, расположенных в Ошской области. Эти действия, мотивированные личной выгодой отдельных представителей казыята, вызывали недовольство среди религиозной общины и подрывали внутреннее согласие мусульманского сообщества.

Предприниматели, работающие при местных мечетях и медресе, обратились с жалобами в Главное управление ГКНБ по городу Ош и Ошской области. По их заявлениям возбуждено уголовное дело по статье 209, пункты 2 и 4 Уголовного кодекса КР, которое касается коррупционных преступлений.

В рамках расследования, с санкции Ошского городского суда, проведены обыски в домах подозреваемых сотрудников с инициалами Т.М.Б, М.Ж.М, Д.Б.Х и С.А.К., а также в рабочих кабинетах казыята. В результате изъяты доказательства незаконного сбора денег.

Сотрудники Т.М.Б и М.Ж.М задержаны и находятся в изоляторе временного содержания ГКНБ до решения суда о мере пресечения. Расследование продолжается, следственные действия ведутся в полном объёме.

ГКНБ обращается ко всем религиозным деятелям, сотрудникам муфтията и казыятов с призывом воздерживаться от противоправных действий, которые разрушают единство мусульманского сообщества и идут вразрез с традициями Ислама. Безразличие к подобным нарушениям недопустимо, подчёркивают в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/446240
Теги:
ГКНБ, муфтият, задержание, ислам, Ош, Кыргызстан
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