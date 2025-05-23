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В Кыргызстане выявлены очаги саранчи на 60 тысячах гектаров

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- Карыпбай кызы Толгонай
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По данным Министерства сельского хозяйства КР, на 22 мая специалисты Департамента химизации, защиты и карантина растений обследовали 79 614 гектаров сельхозугодий по всей республике. Очаги саранчевых вредителей были выявлены на 60 066 гектарах - это три четверти от проверенных территорий.

Для борьбы с нашествием применяются химические препараты "Дельта эксперт", "Хлорсан" и "Талстарт", а также специализированная техника и лёгкая авиация. На сегодняшний день обработано 46 376 гектаров, что составляет 77% заражённых площадей.

Региональная картина выглядит следующим образом:

Джалал-Абадская область - наиболее пострадавшая: саранча обнаружена на 29 910 га, из них уже обработано 93%.

Ошская область - заражено 8 450 га, обработано 6 100 га (72%).

Баткенская область - 14 750 га заражения, 8 500 га обработано (57%).

Чуйская область - 2 856 га заражено, 2 036 га обработано (71%).

Таласская область - саранча на 4 100 га, из которых обработано только 1 830 га (44%).

В Минсельхозе подчёркивают, что мероприятия по ликвидации саранчевых очагов продолжаются в плановом режиме. "Ситуация находится под полным контролем", - заверили в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/446242
Теги:
Кыргызстан, саранча
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