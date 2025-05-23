Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с окончанием учебного года!

Уже в понедельник, 26 мая, по всей стране прозвенит последний звонок – важный день для тысяч школьников и их родителей.

У многих родителей возникает вопрос: чем порадовать ребёнка за старания, ранние подъёмы и ответственное отношение к учёбе? Отличный ответ – смартфон, который станет не только подарком, но и помощником в развитии.

На первый взгляд кажется, что смартфон – это слишком. Но почему нет, когда в O!Store стоимость смартфонов начинается всего от 1500 сомов! Как раз сейчас – идеальное время для покупки, ведь как раз сейчас там проходят акции с невероятными скидками:

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