Кыргызстан делает ставку на экотуризм: пособие для местных сообществ

В Кыргызстане состоялась презентация уникального пособия для местных сообществ по развитию экотуризма. Это руководство призвано не только объяснить, что такое экотуризм, но и показать, как его реализовать на практике - с уважением к природе, участием местных жителей и сохранением экосистем.

Как отметила эколог Евгения Постнова на презентации в информационном агентстве "Кабар", Кыргызстан обладает колоссальным туристическим потенциалом, однако его реализация требует бережного подхода: "Да, конечно, экономика важна. Но в основе всей экономики лежит природа. Если мы её не сохраним, не будет ни туризма, ни устойчивого будущего", - подчеркнула эксперт.

По её словам, устойчивый туризм должен учитывать экологические ограничения, поддерживать биоразнообразие, минимизировать вред окружающей среде и вовлекать местные сообщества в управление туристической деятельностью. Только в этом случае он действительно станет двигателем регионального развития, а не причиной деградации природных территорий.

С 2022 года Кыргызстан официально усилил меры по защите горных экосистем. Это связано с тем, что страна входит в число 200 приоритетных экологических регионов планеты. На её территории расположены 32 ключевых района биоразнообразия, каждый из которых сочетает уникальные природные ландшафты, редкие виды флоры и фауны, а также культурно-историческое наследие.

Многие из этих экосистем находятся под угрозой, и экотуризм рассматривается как один из инструментов их спасения. Туризм, сохраняющий и восстанавливающий природу, становится актуальным решением, позволяющим совместить охрану окружающей среды с экономическими выгодами для местных жителей.

Работа над пособием велась с 2022 года Общественным объединением "Союз фотожурналистов" совместно с ОО "Акмена" и ОФ "ЭкоМиР". В результате была создана двуязычная книга, содержащая:

- международный и локальный опыт устойчивого туризма;

- рекомендации по созданию экотуристических маршрутов и инфраструктуры;

- практические советы по экологическому менеджменту.

Среди ключевых тем пособия:

- Что такое экотуризм? Его принципы и формы;

- Как сохранить природу "от туристов" и для туристов;

- Создание экологически безопасной инфраструктуры;

- Разработка экотуристического продукта и его продвижение.

Пособие также включает список полезной литературы, интернет-ресурсов, приложения, а главное - живые истории из регионов, собранные командой проекта в ходе экспедиций 2022–2024 годов.

Проект реализуется при поддержке Фонда Сотрудничества для Сохранения Экосистем, находящихся в Критическом Состоянии (CEPF) - международной инициативы, объединяющей усилия: Французского агентства развития, Conservation International, Европейского союза, Глобального экологического фонда (ГЭФ), правительства Японии, Всемирного банка. Миссия CEPF - вовлечение гражданского общества в охрану биоразнообразия, особенно на территориях, находящихся под угрозой исчезновения.

Источник: ecostan.kg